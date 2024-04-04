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سفير الإمارات يلبي دعوة إفطار من هرتسوغ

4 افريل 2024 ()
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكيان الصهيوني محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ.

وضم الإفطار "مئات الصهاينة من جميع قطاعات المجتمع الكيان المحتل"، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس.

وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الصهيوني، أثناء الإفطار.

ونشر موقع 5Pillars الإخباري ومقره المملكة المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي"بعد استشهاد 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب".

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