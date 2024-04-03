مشاهد تفضح غطرسة الصهاينة

نشرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تعمّد الجنود الصهيوني قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة.

ويضاف هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل صهيونية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.