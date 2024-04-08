تغير الوضعية الجوية بداية من الغد

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تتغير الوضعية الجوية على معظم المناطق الشمالية حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية بداية من يوم غد الثلاثاء.

وفي هذا الصدد أوضحت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "من المرتقب أن تتغير الوضعية الجوية للبلاد بتغير الكتل الهوائية، حيث ستشهد المناطق الشمالية بداية بالمناطق الغربية ثم الوسطى أجواء مغشاة إلى غائمة مرفوقة بتساقط للأمطار تكون أحيانا على شكل رعود، يتبعها تحسن بداية من أواخر يوم غد الثلاثاء، مع تسجيل درجات حرارة فصلية على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 20 إلى 21، فيما تقدر بين 24 و26 على المناطق الداخلية".

وبالنسبة للمناطق الشرقية "يتوقع أن تعرف يوم غد الثلاثاء أجواء مغشاة إلى غائمة محليا مع تساقط للأمطار بداية من أواخر الظهيرة تكون أكثر اعتبارا ليلا".

وبخصوص المناطق الجنوبية، لفتت السيدة بن رقطة إلى أن "الأجواء ستكون مغشاة على العموم ستعرف تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على منطقة الهقار والطاسيلي وكذلك على منطقة الصحراء الوسطى، مع ترقب درجات حرارة فصلية تقارب الـ38 درجة بأدرار ومن 36 إلى 37 بأغلب المناطق الجنوبية، فيما قد تصل 41 كأقصى حد في منطقة إن قزام".

وبالنسبة ليوم الأربعاء، أشارت إلى أن مصالح الأرصاد الجوية "تتوقع أن تشهد أغلب المناطق الشمالية للوطن عودة الاستقرار الشامل مع تسجيل بعض الضباب الخفيف وبعض السحب السفلى، فيما سيعم الصفاء مختلف مناطق الوطن".

وأضافت أن "درجات الحرارة القصوى ستكون فصلية بين 14 و22 درجة على المناطق الشمالية، أما المناطق الجنوبية فستتراوح ما بين 24 و30 درجة على شمال الصحراء، بشار وشمال الواحات، فيما تصل 41 درجة بأقصى الجنوب الجزائري".

وعن الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة المسجل على المناطق الشمالية مؤخرا، أوضحت المختصة أنه يعود إلى "تمركز مرتفع ضغط جوي علوي مرفوق بهواء ساخن ضغط وحجز الهواء الصحراوي ما أدى إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة بالمناطق الشمالية حيث سجلت بعض محطات الرصد التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية المتواجدة بالمناطق الوسطى للوطن درجات حرارة تراوحت بين 36 و37 درجة".