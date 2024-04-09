ميلة: ضبط 22 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ميلة، نهاية هذا الأسبوع، من توقيف 03 أشخاص (33 سنة و44 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية يمتد نشاطها إلى ولاية ورقلة.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية من المؤثرات العقلية على مستوى أحياء مدينة تلاغمة بولاية ميلة، التحريات التي باشرتها عناصر ذات الفرقة تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وضبط 22500 كبسولة من نوع بريغابالين، كانت مموهة بإحكام داخل مركبته التجارية.

كما أسفرت العملية أيضا عن تحديد هوية و توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات المجاورة كانا يمولان المشتبه فيه الرئيسي، وضبط مبلغ مالي قدر بـ135 مليون و800 ألف سنتيم من العائدات الإجرامية، مع حجز مركبة تجارية كانت تستعمل في عملية نقل وترويج هذه السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.