سيدي بلعباس: حجز كيف ومهلوسات بحوزة مسبوقين قضائيا

نجح أفراد الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات بسيدي بلعباس ومن خلال عمليتين منفصلتين مؤخرا من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا تورطوا في قضتين متعلقتين بالحيازة وتخزين مخدرات و مؤثرات عقلية قصد بيعها ضمن جماعة إجرامية منظمة ، بعدما تم ضبط بحوزة هؤلاء كيلوغراما واحدة من الكيف المعالج إضافة إلى 450 قرصا مهلوسا.

وكانت قوات الشرطة قد استغلت معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الحضري ، ما تبعه وضع خطط أمنية محكمة مكنت من توقيف 04 أشخاص ، وحجز 01 كلغ "كيف معالج" و 450 قرص مهلوس مهيأة للترويج خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكان أفراد الشرطة قد حجزوا أيضا مباغا مالية مقدر بـ 27000 دينار جزائري أعتبر من عائدات ترويج هذه السموم مع الإشارة إلى تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.