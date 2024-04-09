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مجتمع

البويرة: وفاة شخصين في حادث مرور

10 افريل 2024 ()
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خلف اصطدام ثلاث سيارات عبر الطريق  الوطني رقم 15 بإقليم بلدية امشدالة في وفاة شخصين و إصابة اثنين آخرين.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 10سا39د ممثلة في الوحدة الثانوية لامشدالة مدعمة بوحدة احنيف  من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 15 والمعروف بساحل مشدالة بلدية امشدالة ب50 كلم شرق مقر ولاية البويرة."

وأضيف أن الحادث يتمثل في اصطدام ما بين 03 سيارات، خلف حالتا وفاة و جريحين، تم إسعافهما ونقلهما إلى  المستشفى المحلي.

وكشف في ذات البيان انه تم تحويل الوفيات من جنس ذكر يبلغان من العمر 20 و 75 سنة الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

 

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