اضطراب جوي يجتاح هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات بشمال وجنوب الوطن.

وأوضح ذات المصدر، في نشرية خاصة أن أمطارا رعدية ستتساقط بكميات قد تتعدى محليا 50ملم على ولايات أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، والمنيعة. وذلك بداية من السادسة مساء اليوم إلى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.

وفي نشرية ثانية، نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتراوح بين 40 و60 ملم وقد تتعدى 80ملم بداية من صبيحة اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت على ولايات الوادي، تقرت ، ورقلة ، والمغير .

وفي نشرية ثالثة، تتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات أم البواقي، خنشلة، تبسة، باتنة وبسكرة وذلك بداية من صبيحة اليوم إلى غاية التاسعة ليلا. وسيستمر تساقط الأمطار إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات ميلة، سطيف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، المسيلة.

من جهة آخرى، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية السادسة من مساء اليوم على ولايات تيميمون، أدرار، بني عباس، بشار، برج باجي مختار.