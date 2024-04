Plusieurs routes fermées par la neige

La gendarmerie nationale a annoncé, ce vendredi, que plusieurs routes étaient fermées à la circulation en raison des récentes intempéries.

Selon sa page « Tariki » les wilayas concernées à Tizi Ouzou : La RN30 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au niveau de la région de Tizi N'kouilal dans la commune d’Iboudraren, et la RN33 au niveau de la région d’Aswel commune d’Ait Boumehdi, la route départementale 100 reliant les communes de Oudhias et Beni Douala au niveau de la commune de Tagmoumt et fermée en raison d’un glissement de terrain qui a endommagé la route.

Au niveau de la wilaya de Bouira la RN33 entre les communes de Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou) au niveau des régions de Tikjda et Ikoukar dans la commune de Bechloul, et la RN15 entre les communes de Col Tirourda à Ain Zebda commune d’Aghbalou.

La gendarmerie appelle les usagers de la route de faire preuve de prudence.