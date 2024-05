Le ministre des Finances Laaziz Faid a révélé aujourd’hui l’introduction prochaine de "Djezzy" en bourse.

Le ministre a noté en marge d’une journée d’étude sous le thème "Trésor public et modernisation du secteur économique et financier", que le processus d’entrée en bourse du Crédit populaire algérien a été un succès.

Le ministre des Finances a, d'autre part, mis l’accent sur le rôle du Trésor public, qui s'est impliqué dans la réforme du secteur financier, le conduit à jouer un rôle de premier plan dans la gestion efficiente des fonds publics, conformément aux directives du président sur la bonne gouvernance.

Il a ajouté que le Trésor public "s’est engagé dans la modernisation et à s’inspirer des pratiques modernes dans la gestion des finances publiques, conformément aux exigences de développement économique» et a déclaré que le Trésor avait adopté la numérisation et l’innovation dans le domaine de l’informatique comme moyen de surmonter de nombreux obstacles, en particulier ceux liés aux procédures afin de fournir les meilleures performances, en particulier dans le secteur financier, les banques, parallèlement aux efforts visant à améliorer le climat de l’investissement et des affaires inscrit dans la nouvelle loi sur l’investissement.