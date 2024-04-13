قسنطينة: الغاز يقتل شخصين وسقوط مميت لطفل

تسبب، غاز أحادي أكسيد الكربون، نهار اليوم، في وفاة شخصين داخل منزلهم العائلي الكائن بحي الياسمين ببلدية قسنطينة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لمحاولة إسعافهم قبل تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن باديس الجامعي.

هذا وقد تأكدت وفاة الضحيتين البالغين من العمر 37 و53 سنة، وهما رجل وامرأة، بعد معاينتهما من قبل طبيب الحماية المدنية، بسبب تسممهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجلة.

من جهة أخرى، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم بوسط مدينة قسنطينة وفرقة التسلق خلال منتصف، نهار اليوم، في المكان المسمى نصب الأموات، على إثر حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من علو حوالي 50 متر، والذي وجد ميتا بعين المكان.