شباب قسنطينة ثاني أضلاع المربع الذهبي

حجز شباب قسنطينة، مساء اليوم السبت، بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الجمهورية بعدما تجاوز نظيره نجم بن عكنون عن طريق ضربات الترجيح.

واحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران، ثاني مقابلات ربع نهائي السيدة الكأس، وسط حضور معتبر من "السنافر" الذي تنقلوا لمساندة ناديهم رغم بعد المسافة بين قسنطينة وعاصمة الغرب الجزائري.

وكان أشبال المدرب عمراني الأفضل طيلة الـ120 دقيقة غير أنهم اصطدموا بدفاع متكتل للعاصميين وحارس شاب متألق كان أفضل لاعب في المقابلة وساهم في إبقاء النتيجة سلبية، ليحتكم بعدها الناديان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لأبناء مدينة الجسور المعلقة بنتيجة 5-4.

وبهذا يكون شباب قسنطينة ثاني أضلاع نصف النهائي بعد شباب بلوزداد الذي تأهل على حساب ترجي مستغانم، أمس الجمعة، فيما تستكمل بقية مقابلات ربع النهائي بمواجهتي مولودية الجزائر-وداد تلمسان (ملعب 5 جويلية)، غدا الأحد، واتحاد الجزائر-اتحاد بسكرة، هذا الثلاثاء (ملعب 19 ماي 56 بعنابة).