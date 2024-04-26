"الكناري" يواصل الاستفاقة ويعقد وضعية بن عكنون

عادت شبيبة القبائل بفوز ثمين من تنقلها إلى العاصمة لمواجهة نجم بن عكنون في إطار الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى.

وفي أول مقابلة تحت قيادة الإدارة الجديدة وبحضور معتبر لأنصار "الكناري" بملعب 20 أوت، تغلب زملاء بوعالية على العاصميين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مقابلة مثيرة، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء سجلها حشود في الدقيقة 21، قبل أن يعدل معمري بنفس الطريق في الدقيقة 41، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ودخل الفريقان المرحلة الثانية بقوة وسنحت فرص خطيرة للجانبين، لتأتي الدقيقة 78 التي شهدت تسجل رجم لهدف رائع من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، غير أن فرحة أبناء "جرجرة" لم تدم طويلا بعدما عدل حاجي النتيجة لأشبال المدرب بلال دزيري في الدقيقة 81.

وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع نهاية المقابلة بالتعادل قاد بوعالية هجمة منظمة وبعمل فردي تحصل على ضربة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليعود معمري ويسجل الهدف الثالث للشبيبة من علامة الجزاء في الدقيقة 88، حيث لم تتغير النتيجة بعدها رغم ضغط لاعبي نجم بن عكنون.

وبهذا تواصل شبيبة القبائل استفاقتها محققة الفوز الثاني على التوالي ما جعلها ترفع رصيدها إلى النقطة الـ33 في المركز السابع، بناقص مقابلة، في المقابل لا تخدم هذه النتيجة بتاتا نجم بن عكنون الذي يبقى في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

في مقابلة أخرى أجريت في النفس التوقيت، الرابعة مساء، تعثرت جمعية الشلف أمام منافس مباشر على تفادي السقوط، حيث اكتفى زملاء نساخ بنتيجة التعادل 2-2 على أرضية ميدانهم أما نجم مقرة.

وبات "الجوارح" في المرتبة الـ11 برصيد 28 نقطة، فيما حافظ نجم مقرة على المرتبة الـ13 برصيد 27 نقطة.

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 53 23

2. شباب قسنطينة 43 23

3. شباب بلوزداد 42 22

4. وفاق سطيف 38 24

5. نادي بارادو 36 23

6. اتحاد الجزائر 35 20

7. شبيبة القبائل 33 23

--. شبيبة الساورة 33 24

9. اتحاد بسكرة 32 24

10. مولودية البيض 31 24

11. اتحاد خنشلة 28 23

--. جمعية الشلف 28 24

13. نجم مقرة 27 24

14. نجم بن عكنون 23 23

15. مولودية وهران 19 22

16. اتحاد سوف 07 24.