محضر قضائي ومحام لتقييم خسائر ملعب الشهيد حملاوي

ينتظر أن ينزل، غدا، محضر قضائي ومحام إلى مركب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لتقييم الخسائر التي تعرض لها هذا الأخير على مستوى كراسي المدرجات المكشوفة والمضمار، بعد أعمال التكسير والحرق التي تسببت فيها فئة من أنصار شباب بلوزداد أثناء وبعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقهم مساء، أمس، بترجي مستغانم لحساب الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية.

كشف مدير مركب الشهيد حملاوي بقسنطينة بوبكر بن قارة لـ "الخبر" بأن إدارة المركب كلفت محضرا قضائيا بحضور محامي المركب لمعاينة بالتدقيق اليوم الخسائر التي تعرض لها الملعب، أول أمس، في لقاء شباب بلوزداد وترجي مستغانم، على أن يسلم المعني تقريريه الرسمي حول حجم الأضرار التي تعرضت لها كراسي المدرجات التي خصصت لأنصار شباب بلوزداد ويفوق عددها الألفي كرسي، وكذا أجزاء متفرقة من المضمار الذي كلف إنجازه حسب محدثنا أكثر من 12 مليار سنتيم، قبل أن تقوم إدارة المركب بإرسال التقرير المذكور إلى والي قسنطينة ووزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في الخسائر التي تعرض لها الملعب.

ويبقى الأمر المؤسف فيما حدث هو أن أعمال التكسير والحرق التي تعرض لها الملعب كانت من طرف مناصري شباب بلوزداد بالرغم من أن فريقهم انتصر في اللقاء الذي جمعه بترجي مستغانم وتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية، مقابل إلتزام أنصار الترجي بالروح الرياضية رغم مرارة إقصاء فريقهم.

ويعد ما حدث في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة حلقة جديدة لمسلسل تكسير كراسي الملاعب التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، كما حدث مؤخرا في ملعب 19 ماي 56 بعنابة خلال مواجهة الاتحاد المحلي وشباب قسنطينة، وكذا ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة خلال لقاء مولودية الجزائر وشباب الزاوية، وغيرها الكثير من الملاعب، ما وجب على السلطات المعنية الضرب بيد من حديد لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت "موضة" متكررة في ملاعبنا.