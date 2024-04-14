مستغانم:توقيف 19 سارقا و85 شخصا مطلوبا من لدن العدالة

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية مستغانم من توقيف 19 شخصا متورطا في 15 قضية متعلقة بسرقة الهواتف نقالة،بعد شكاوي من الضحايا بخصوص تعرضهم لعمليات السرقة التي طالت هواتفهم النقالة في الأماكن العمومية من طرف مجهولين مستعملين دراجات نارية في ارتكاب السرقة، فالبعض منهم تعرض للسرقة بالخطف أو تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء.

ووفق إعداد خطة أمنية محكمة مع تكثيف التحريات، وتفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني واستغلال لمختلف الوسائل التقنية المسخرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني،تم فك لغز 15 قضية متعلقة بسرقة الهواتف النقالة خلال شهر مارس مع توقيف 19 متورطا . وفي سياق أخر وخلال نفس الفترة،تم توقيف 85 شخصا محل بحث من طرف العدالة من بينهم 29 شخصا محل أمر بالقبض. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية،تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.