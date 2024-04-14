مستغانم: المراسل الصحفي بن قناب عبد الله في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المراسل الصحفي بن قناب عبد الله المرحوم اشتغل بمديرية النقل سنوات طويلة، قبل تقاعده من القطاع و يعد من أقدم المراسلين الصحفيين الرياضيين بولاية مستغانم بدأ العمل في المجال الإعلامي بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي بجريدة الرأي باللغة العربية.

وبعد غلقها عمل مراسلا بجريدة "منبر الغرب" الناطقة بالفرنسية، ليواصل الكتابة بذات اللغة بجريدة "الرفلكسيون " أن وافته المنية صباح اليوم بمستشفى بن سماعين بومدين بمستغانم بعد مشاكل قلبية. وسيوارى جثمان الفقيد بن قناب عبد الله بعد صلاة العصر اليوم بمقبرة "سيدي بن حور " ببلدية مستغانم، حسبما أشارت إليه أسرة الراحل.