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العالم

الصهاينة قد يردون اليوم على الهجوم الإيراني

15 افريل 2024 ()
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأمريكية، عن 3 مسؤولين في إدارة جو بايدن، قولهم إن الكيان المحتل قد يرد على الهجوم الإيراني، اليوم الإثنين.

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورطها.

هذا ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" ABC News الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الصهيوني بيتر ليرنر، قوله إنّ مسؤولين عسكريين قدّموا للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف، أن الرد ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال ستحدد خطواتها المقبلة اليوم أو في الأيام المقبلة.

وقد أطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على الكيان الصهيوني، مساء السبت، ردا على العدوان على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أفريل الجاري.

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