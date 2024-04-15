"الجزائر وجهة إفريقيا اقتصاديا في 2025"

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن احتضان الجزائر التجارة البينية الإفريقية 2025، يأتي في سياق تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز التكامل الافريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول القارة السمراء.

وأوضح زيتوني في كلمة له خلال حفل افتتاح فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، أن احتضان الجزائر للمعرض يثبت جاهزيتها وتوفرها على كل الهياكل القاعدية والإمكانيات اللّوجستية والتنظيمية التي تمكنها من ريادة هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام.

وأشار وزير التجارة ف، أن الجزائر تعد بلداً استراتيجياً يحتل موقعًا حيويًا في العالم يتميز بكونه ملتقى للقارات الثلاث افريقيا، أوربا وآسيا، ما يجعلها بوابة للتبادل التجاري بينها، ويؤهلها لتصبح مركزاً اقتصادياً حقيقياً في المنطقة.

وأضاف زيتوني، ان الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية في شقها الاقتصادي اعتمدت على مقاربة اقتصادية شاملة ومتكاملة، أتت بثمارها من خلال تحقيق ميزان تجاري إيجابي، بالإضافة إلى تسجيل منحى تصاعدي للصادرات خارج المحروقات ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المحقق للقيمة المضافة، في عدة مجالات اقتصادية تشمل خاصة القطاع الفلاحي، الصناعات الغذائية، الصناعات البتروكيماوية، المناجم، النسيج، والمعدات الكهربائية والصناعة الإلكترونية، وغيرها، حيث ساهمت في تنويع الاقتصاد الجزائري وتوفير فرص العمل.

واعتبر وزير التجارة، أن المؤهلات التي تزخر بها القارة الإفريقية تعتبر حافزا مهما من أجل إرساء اقتصاد متين ينخرط في سلاسل القيم العالمية، وهذا ما يصبوا اليه قادة الدول الإفريقية، والذي سيتحقق لا محالة من خلال تكثيف النشاطات الاقتصادية بين دول القارة.

وأكد زيتوني أن موعد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية جاء ليساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وجعلها أداة فعالة في تعزيز التعاون التجاري البيني وتوسيع مجالات الاستثمار في القارة الإفريقية.