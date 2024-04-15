سيدي بلعباس: انفجار عنيف للغاز بقرية اڨطي

استيقظ فجر الإثنين أهالي قرية اڨطي التابعة لبلدية سيدي علي بن يوب 30 كم جنوبي سيدي بلعباس على وقع دوي انفجار عنيف لقارورة غاز البوتان بداخل أحد المقرات السكنية، أين أسفر الحادث عن إصابات بليغة لشيخ على مستوى الأرجل وحروق كانت قد أتت على اليدين، ما تطلب نقله من قبل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيدي علي بن يوب إلى مصلحة الاستعجالات هناك.

وكانت التحقيقات قد توصلت إلى حقيقة تسبب تسرب للغاز في الانفجار، مع الإشارة إلى الهلع الذي خلفه الحادث في أوساط الساكنة هناك والأضرار البليغة التي لحقت بالمنزل.