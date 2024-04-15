انقطاع المياه في عدد من بلديات العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائرʺ سيالʺ، عن الشروع في أشغال تحويل مسار قناة رئيسية، سيتسبب في تذبذبات في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة بلديات.

وأفاد بيان لشركة سيال، اليوم الإثنين، أن أسباب التذبذبات تأتي في إطار مشروع الطريق الاجتنابي الرابط بين مركب 5 جويلية وبلدية خرايسية.

والبلديات المعنية: هي بلدية أولاد فايت، بلدية العاشور، بلدية درارية، بلدية سويدانية، بلدية الشراقة بوشاوي وسط، بلدية دالي إبراهيم عين الله.

وأكدت سيال أن عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المسطر ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية، يوم غد 16 أفريل 2024.