حصيلة ثقيلة لإرهاب الطرقات في 2023

أحصت مصالح الدرك الوطني على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 2963 شخصا وإصابة 13394 آخرين بجروح، على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا خلال سنة 2023، حسبما كشفت عنه، اليوم الإثنين، الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الدرك الوطني.

وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض هذه الحصيلة بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة (الجزائر العاصمة)، أوضح رئيس قسم أمن الطرقات، العقيد جمال دنداني، أن الحصيلة سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 بـ 9 بالمائة في عدد القتلى و29 بالمائة في كل من عدد الجرحى وحوادث المرو، فيما بلغت ذروتها خلال شهر رمضان المعظم وموسم الاصطياف.

وسجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد من حوادث المرور بـ 445 حادثا، تليها ولاية عين الدفلى (342) والمسيلة (331) البويرة (311). أما عدد القتلى، فسجلت ولاية سطيف أكبر عدد بـ 123 قتيلا، تتبعها تامنغست (118)، والبويرة (106). و

في السياق ذاته، تم إحصاء تورط 3518 مركبة لنقل البضائع والمسافرين في الحوادث، تسبب سواقها في وقوع 1687 حادثا، ما يعادل 21 بالمائة من مجموع الحوادث وخلفت 604 قتلى.

وكشفت الحصيلة ذاتها عن تسبب العنصر البشري في 7804 حوادث، وهو ما يمثل نسبة 93 بالمائة من العدد الإجمالي للحوادث، فيما تسببت المركبات في 343 حادثا، أي ما نسبته 4 بالمائة، وتتراوح أعمار 44 بالمائة من السواق الأكثر تورطا في الحوادث ما بين 25 و39 سنة، فيما تبين أن 10 بالمائة من المتورطين كانت نتائج الكشف عن الكحول والمخدرات إيجابية.

وفيما تعلق بالمخالفات، جاءت السرعة المفرطة في المرتبة الأولى بـ 1891 مخالفة، أي ما نسبته 24 بالمائة، تلتها تغافل السواق بـ 1074 بنسبة 14 بالمائة، ثم التجاوز الخطير بـ 11 بالمائة ولا مبالاة المارة بـ 10 بالمائة. أما بخصوص النشاط الردعي، فأشار المسؤول إلى أن شرطة الطريق أحصت 451.943 جنحة فيما يخص تنسيق النقل، و99.357 مخالفة تخص المراقبة التقنية، ووضع 4.088 مركبة في المحشر، وتوقيف 887 مركبة.