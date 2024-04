Coupure d’eau dans plusieurs communes d’Alger

La société des eaux et de l'assainissement d’Alger SEAAL, a annoncé le début des travaux de déviation d'un canal principal, entraînant des fluctuations dans le programme de distribution d'eau potable dans plusieurs municipalités.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, la SEAAL a expliqué ces fluctuations par le projet de la route de contournement reliant le complexe du 5 Juillet à la municipalité de Khraissia.

Les municipalités concernées sont Ouled Fayet, El Achour, Draria, Souidania, Chéraga Bouchaoui Centre, et Dely Ibrahim et Aïn Allah.

La SEAAL a, par ailleurs, affirmé que la fourniture en eau potable selon le programme établi reprendra progressivement après la fin des travaux et le remplissage des réservoirs principaux, dès demain, le 16 avril 2024.