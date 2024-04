Saïd Chanegriha reçoit le représentant spécial de Poutine

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, lundi à Alger, le vice-ministre des Affaires étrangères, représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce lundi 15 avril 2024, au siège de l'Etat-major de l'ANP, Monsieur Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères, représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique", précise la même source.

"Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation russe, les deux parties ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun", ajoute le communiqué du MDN.