سيدي بلعباس: إيداع بارون مخدرات و5 من شركائه الحبس

أمر عصر الإثنين قاضي التحقيق لدى محكمة بن باديس التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس بإيداع 6 أفراد سبق وأن شكلوا شبكة إجرامية خطيرة منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات انطلاقا من المحور الجنوب الغربي للوطن وإلى غابة ولاية سيدي بلعباس، وهي التي كان يخطط أفرادها لإغراق هذه الأخيرة بمادة الكيف عشية عيد الفطر المبارك قبل أن يتم الإطاحة بهم من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس.

هذا وقد مكنت العملية وبعد استثمار جيد في المعلومات التي كانت تحوز عليها قوات الشرطة من حجز 41 كغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة من ضمن المركبات الثلاث التي حجزها رجال الأمن، فيما تم خلال العملية أيضا حجز أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير وقيم مالية من العملة الوطنية اعتبرت من عائدات ترويج السموم.