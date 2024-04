Gaza : des dizaines de martyrs dans plusieurs bombardements

Des raids de l’armée d’occupation sur une mosquée du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a fait plusieurs et blessés, selon des sources médicales palestiniennes.

Des dizaines de martyrs et de blessés sont arrivés à l’hôpital de Kamal Adwan, à la suite du bombardement de la mosquée des « martyrs d’Al-Fakhoura » à l’ouest du camp de Jabaliya. Quatre autres palestiniens, dont un enfant, ont également été tués et d’autres blessés après qu’une maison ait été visé dans le quartier voisin de Tel es-Sultan, à l’ouest de Rafah, dans le sud de Gaza.

Des véhicules de l’occupation ont par ailleurs fait incursion dans la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, assiégeant une école abritant des réfugiés puis ouvrant le feu sur le bâtiment, après avoir coupé les communications et Internet dans toute la ville.

Les forces d’occupation ont continué de tirer des mitrailleuses lourdes à l’ouest de la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ainsi que des tirs d’artillerie dans les régions du nord-est de la bande de Gaza. Depuis le début de l’agression de l’occupation sioniste en octobre dernier, le nombre de victimes dans la bande de Gaza s’élève à 33 797 martyrs, principalement des femmes et des enfants et 76465 blessés, tandis que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes.