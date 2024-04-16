غليزان: توقيف شبكة إجرامية سرقت مليار سنتيم ومصوغات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان من توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في قضية السرقة من داخل مسكن لمبلغ مالي معتبر ومصوغات من المعدن الأصفر بواسطة مفاتيح مقلدة مع استرجاعها، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي للسرقة بواسطة مفاتيح مقلدة والتي طالت مبلغا ماليا يفوق مليار سنتيم ومجموعة من المصوغات من المعدن الأصفر.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها المصالح المحققة بالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف الفاعل الرئيسي وشريكين اثنين مع استرجاع مبلغ مالي قدره 810 مليون سنتيم بالإضافة إلى خاتمين، وعقدين من المعدن الأصفر. كما تم بالمقابل توقيف شريكهم 04 في العملية مع استرجاع مبلغ مالي أخر قدره 200 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للجنحة ضد الأموال، والسرقة بتوافر ظرف التعدد.