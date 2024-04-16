دعوات لمقاطعة مطعم "كنتاكي" الجديد بالعاصمة

انضم الجزائريون إلى الحملة العالمية لمقاطعة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن"، بعد افتتاح هذه العلامة أول مطعم لها في دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، حيث شنوا وقفات احتجاجية يدعون فيها لغلقه بسبب تورط "كنتاكي"، في دعم الكيان الصهيوني من خلال تقديم مساعدات له في حربه العدوانية على غزة.

أثار افتتاح فرع للعلامة الأمريكية التي تشهد مقاطعة عالمية بسبب دعمها للكيان، حالة من الغضب وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا على نطاق واسع فيديوهات للوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام مبنى المطعم العالمي الجديد.

وحمل المتظاهرون لافتات تنتقد هذه المطاعم، وترسم الحضور الفلسطيني في وجدان الشعب الجزائري، بينما كان الحضور قويا لعبارة الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"لا سمح الله".

ويرى ناشطون في العالم أن المقاطعة العالمية هي الطريقة الفضلى والوحيدة لإسماع أصواتهم، بسبب الحرب في غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري، وطالت إلى جانب سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي، ماكدونالدز، وبيبسي وغيرها من الشركات العالمية التي تدعم الكيان الصهيوني.

ويعود افتتاح مطعم كنتاكي بدالي ابراهيم لتاريخ 14 أفريل الجاري، ويتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع، مع العلم أن سعر وجبة كنتاكي خيالي جدا، إذ يتعدى الـ 4000دج، "وهو ما سينفّر الجزائريين من اقتنائه على حد قول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا الكثير من التعليقات ودعوا إلى مقاطعة هذه المحلات تضامنا مع القضية الفلسطينية".

وعلى المدى البعيد تخطط سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن"لافتتاح العديد من مطاعم كنتاكي في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

و تعد شركة "دجاج كنتاكي" أو "كي إف سي" كما تعرف حالياً، هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تختص أساسا بالدجاج المقلي، يقع مقرها في مدينة "لويفيل" بولاية كنتاكي الأمريكية.

كما أن تم تسمية المطعم بـ"مطعم كنتاكي"، جاء نسبة إلى الولاية التي بدأت منها مطاعم "كنتاكي" في الظهور بالولايات المتحدة سنة 1952، وتم إدراجها في شعار المطعم. ويعد ثان أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة في العالم من ناحية المبيعات بعد "ماكدونالدز".