Les relations algéro-serbes passées en revue

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounes Magramane, a reçu, mardi au siège du ministère, Goran Aleksic, Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, qui effectue une visite en Algérie, du 15 au 17 avril , a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis de passer en revue "l’état des relations algéro-serbes, ainsi que les voies et moyens à même de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines de priorité pour les deux pays", a ajouté le document.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé leurs vues sur "les questions régionales et internationales d’intérêt commun", lit-on dans le communiqué.