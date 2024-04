L’administration du "Doyen" enquête sur la divulgation de la conversion de Beaumelle

L’administration du Mouloudia d'Alger a ouvert une enquête interne dès qu’elle a appris la nouvelle de la conversion à l'islam de l'entraîneur français du club, Patrice Beaumelle.

Selon une source proche de l'administration du Mouloudia d’Alger, la conversion du technicien français à l'islam remonte à environ trois mois.

À l'époque, Patrice Beaumelle avait refusé de divulguer l'information au grand public et aux médias, considérant cela comme une liberté individuelle qui ne devrait pas être largement diffusée.

Il a demandé à chaque membre du Mouloudia d'Alger de garder secret sa conversion à l'islam et de ne pas le divulguer, tout en assurant aux responsables du Doyen qu'il révélerait sa conversion au moment opportun.

Toutefois, la nouvelle de la conversion de Beaumelle s'est rapidement répandue hier, lundi, dans les médias locaux et internationaux, ainsi que sur divers réseaux sociaux. Ce qui a contrarié l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et l’a poussé à contacter immédiatement le président Hadj Redjam pour demander pourquoi cette information avait été diffusée à ce moment précis et dans quel but.

L'homme fort du club a assuré qu'aucune source officielle au sein du club n'avait évoqué la question de sa conversion, et a promis d'ouvrir une enquête pour déterminer qui était responsable de la divulgation de l'information à la presse et sur les réseaux sociaux.

Le site Web "El-Marma Sport" a publié avant-hier soir un enregistrement audio dans lequel Beaumelle exprimait sa colère face à la diffusion de la nouvelle de sa conversion à l'islam, et affirmé : "Je suis vraiment en colère contre ce qui s'est passé et je n'ai pas du tout apprécié cela, car il s'agit d'une question de liberté individuelle et ne devrait pas être diffusée ni discutée dans les médias et sur les réseaux sociaux ».

La diffusion de cette nouvelle a eu lieu au moment où il concentre toute son attention sur le difficile déplacement à la wilaya de M'sila pour affronter l'ESM vendredi prochain dans le cadre de la 23e journée du championnat professionnel. Le technicien français a déclaré après la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie contre le WA Tlemcen: "Toute notre concentration est tournée vers le prochain match contre l'ESM, la tâche sera difficile et nous devons nous y préparer sérieusement".