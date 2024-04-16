محادثات بين عطاف ودي ميستورا بنيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف محادثات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.

وتمحورت المحادثات حول الجهود والمساعي الأممية الرامية لإعادة بعث المسار السياسي بمشاركة طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بغية الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ويُنتظر أن يُقدم المبعوث الشخصي تقريراً لمجلس الأمن حول التطورات المتعلقة بهذا الملف وذلك في إطار الجلسة التي يعقدها المجلس عشية اليوم حول قضية الصحراء الغربية.

كما استقبل عطاف مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشمال إفريقيا وشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس الذي يعتبر المسؤول الأمريكي عن متابعة قضية الصحراء الغربية.