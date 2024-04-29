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كينيا، موريتانيا وإثيوبيا .. إشادة بالعلاقات المتميزة مع الجزائر

29 افريل 2024 ()
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حمل رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، الوزير الأول، نذير العرباوي، نقل تحياته وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين.

من جهته، حمل رئيس الموريتاني، محمد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الوزير الأول نذير العرباوي نقل تحياته الخالصة وبالغ تقديره إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

كما التقى الوزير الأول، نذير العرباوي، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، الذي أعرب عن تقديره البالغ لرئيس الجمهورية متطلعا إلى زيارته إلى إثيوبيا لمواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أشاد أبي يشيد بمواقف الجزائر التي اعتبرها من ضمن الدول القلائل الأصيلة التي لازالت تدافع عن قيم ومبادئ القارة الإفريقية.

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