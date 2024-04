Mobilis : Des cadres placés en détention dans une affaire de corruption

Le pôle pénal économique et financier a révélé les résultats d'une enquête judiciaire sur la conclusion d'un marché suspect entre l'entreprise publique économique "Mobilis" et un groupe de sociétés étrangères travaillant en Algérie. Il a, notamment, ordonné l'arrestation de trois suspects et le placement de quatre autres sous contrôle judiciaire.

Ces derniers sont poursuivis pour une série de graves accusations, tandis que l'enquête judiciaire sur les faits est toujours en cours.

Selon un communiqué de la Cour d’Alger dont "El Khabar" dispose d’une copie, l'enquête judiciaire a confirmé les irrégularités qui ont entaché les procédures de conclusion et la mise en œuvre de la transaction, en raison de conflits d'intérêts et de l'octroi de privilèges indus ayant entraîné le détournement de sommes considérables de fonds publics de manière illégale, avec la complicité de certains responsables de l'entreprise "Mobilis", notamment de l’ex chef du département réseau et services, un ancien employé de la même entreprise, actuellement directeur d’une SARL, appelée DATA MENA SARL, ainsi que le président du comité des marchés de la même entreprise.

Après la fin de l'enquête préliminaire, une enquête judiciaire a été ouverte sur les faits reprochés aux accusés sus-indiqués et à leurs complices, notamment, l’incitation de fonctionnaires d’une entreprise publique à abuser de leur pouvoir réel ou présumé afin d'obtenir indûment des privilèges pour autrui et de participer au détournement délibéré de fonds publics, abus de pouvoir et d’influence des agents des institutions publiques pour obtenir des privilèges injustifiés, la modification en leur faveur des services et des délais de livraison, conflit d'intérêts, blanchiment des produits criminels issus d'actes de corruption et leur dissimulation ainsi que la dissimulation de leur source illicite, la conversion des biens provenant de produits criminels dans le cadre d'une association de malfaiteurs et en utilisant les facilités offertes par l'exercice professionnel.