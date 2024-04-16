إتحاد الجزائر في المربع الذهبي

تأهل فريق إتحاد الجزائر إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على منافسه إتحاد بسكرة بنتيجة 3-1 بملعب 19ماي 1956 بعنابة، لحساب ربع نهائي المنافسة.

ويحمل تأهل إتحاد الجزائر توقيع كل من باشا في الدقيقة 22 وبلعيد في الدقيقة 73 وبلقاسي في الدقيقة 78، اما هدف الوحيد لإتحاد بسكرة فسجله اللاعب صيام شريف في الدقيقة 23 .

وفي بقية لقاءات ربع النهائي، التي جرت أيام الجمعة، السبت والأحد، فقد احترم المنطق بتأهل الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في منافسة "السيدة" الكأس. وفاز شباب بلوزداد بصعوبة على ترجي مستغانم (3-3، بركلات الترجيح 4-2)، وشباب قسنطينة على نجم بن عكنون (0-0، بركلات الترجيح 5-4) ومولودية الجزائر على حساب وداد تلمسان (2-0).

وتجرى مباراتي الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء 23 والأربعاء 24 أفريل الجاري، وسيتعرف الفريق العاصمي على منافسه هذا الأربعاء في القرعة التي ستجري بمقر التلفزيون العمومي.