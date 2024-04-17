وفاة الإعلامي الرياضي محمد مرزوقي

توفي ، صبيحة اليوم الأربعاء ، الصحفي والمعلق الرياضي بالتلفزيون الجزائري سابقا محمد مرزوقي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، حسب ماأفادت به مصادر إعلامية محلية .

الصحفي مرزوقي اسم لامع لسنوات ومعلق رياضي حفر اسمه وصوته في ذاكرة الجزائريين عبر عدة مناسبات.

و قد عمل الفقيد الذي ولد سنة 1947 بوهران كصحفي بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لعدة عقود حيث عرف عنه تخصصه في المجال الرياضي أساسا إلى غاية إحالته على التقاعد.

و قد كانت للصحفي محمد مرزوقي مسيرة مهنية بارزة في الحقل الإعلامي الميداني حيث قام بتغطية للتلفزيون الجزائري العديد من التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية الكبرى.

و قد عرف عن الراحل إحترافيته وتفانيه في العمل وكذا خصاله الحميدة.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة عين البيضاء بوهران.