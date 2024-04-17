رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي محمد مرزوقي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها في وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي.

وجاء في بيان المديرية "بحزن عميق وأسى بالغ، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الإعلامي والمعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي إلى جوار ربه."

وأضاف البيان "كان للمرحوم مسار مهني حافل في مجال الإعلام الرياضي، حيث سيبقى صوته المميز محفورًا في ذاكرة الجزائريين. وعلى إثر هذا الفقد الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بعميق مواساتها وتعازيها إلى عائلة المغفور له بإذن الله، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته. إنا لله وإنا إليه راجعون"