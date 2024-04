Les propositions des clubs de la ligue 1

Lors de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel qui s'est tenue, cet après-midi, au Centre technique de Sidi Moussa, les présidents des clubs professionnels ont présenté des propositions qui seront discutées et soumises au vote lors de la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, prévue le 23 avril en cours.

Ces propositions visent à augmenter le nombre de licences pour les joueurs étrangers dans les clubs de la première ligue professionnelle de 3 à 5 joueurs, avec la possibilité de faire jouer maximum 3 joueurs lors des matchs, et à supprimer la condition d'âge pour le recrutement de ces joueurs ou à la relever à au moins 30 ans.

Les présidents des clubs professionnels ont également proposé, lors de ces travaux, la possibilité de réviser et de modifier le système de compétition en adoptant une ligue professionnelle de 16 clubs pour la première division, une ligue semi-professionnelle de 18 clubs pour la deuxième division, et enfin une compétition en trois groupes pour la division amateur.