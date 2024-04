Air Algérie augmente le nombre de vols vers le sud du pays

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'ajout de 26 vols à destination et en provenance des wilayas du Sud, en prévision de la saison estivale, portant le nombre total de vols intérieurs supplémentaires durant cette période à 68 vols par semaine.

Cette décision intervient "dans le cadre de la politique de l'Etat visant à renforcer la connectivité aérienne entre différentes régions du pays et à offrir des conditions de voyage confortables aux clients du Sud", souligne le communiqué.

Air Algérie avait annoncé vendredi dernier la programmation de 42 vols supplémentaires par semaine afin de répondre aux besoins de ses clients durant la saison estivale.

Avec l'ajout des 26 vols annoncés aujourd'hui, le nombre de vols intérieurs supplémentaires passera à 68 dont 44 vols vers les wilayas du sud.

Les 68 vols supplémentaires offrent globalement 5.816 sièges par semaine, dont 44 vols offrant 3.836 sièges par semaine pour les wilayas du Sud et 24 vols offrant 1.980 sièges par semaine pour les wilayas du Nord.

Ces vols desservent 12 aéroports, à savoir Hassi Messaoud, Ouargla, Timimoun, Béchar, Adrar, In Salah, Djanet, El Méniaâ, El Oued, Tamanrasset, Tindouf et Touggourt, précise-t-on de même source.