غلق مؤقت لمقطع من الطريق السيار شمال جنوب

تبعا للقرار الصادر عن والي ولاية المدية بتاريخ الثامن من شهر فيفري الفارط المتضمن الغلق المؤقت لمقطع من الطريق السيار شمال جنوب في النقطة الكيلومترية 108+400 في الاتجاهين مع تحويل حركة السير على الانحراف المنجز والمهيأ في الاتجاهين، وهذا من أجل الانطلاق في انجاز المنشاة الفنية للطريق الاجتنابي الرابع للجزائر العاصمة، قامت مصالح الجزائرية للطرق السيارة بمعية مصالح الأشغال العمومية وبحضور المصالح الأمنية ومكتب الدراسات ومجمع الانجاز بتحويل حركة السير على الانحراف وذلك بوضع الإشارات العمومية والأفقية المؤقتة والإشارات الضوئية اللازمة من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق.

وفي بيان لها منشور على صفحتها الرسمية دعت السلطات الولائية دعت المواطنين مستعملي الطريق السيار شمال جنوب أخذ الحيطة والحذر واحترام إشارات المرور.