مسن يقود عصابة أنشأت 24 شركة وهمية

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص واسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة.

قضية الحال جاءت على إثر استغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة باستغلال عدة هويات للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة، عليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية، ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، حيث أسفرت العملية على استرجاع 7 مركبات، مع ضبط وحجز وثائق خاصة بـ24 شركة وهمية، 14 رخصة سياقة مزورة، 23 ختم تعود لشركات وهمية، وثائق إدارية وجبائية مزورة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التهريب الضريبي تبييض الأموال انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، التزوير في وثائق إدارية، التزوير في محررات تجارية، إخفاء أشياء متحصلة في جنحة، عدم التبليغ عن جريمة.