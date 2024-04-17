الإرهابي "أبو يوسف" يسلم نفسه ببرج باجي مختار

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أفريل 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى "أ. عيسى" المدعو "أبو يوسف" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار/ن.ع.6، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (39) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (109) كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (562) غراما من مادة الكوكايين و(129026) قرص مهلوس.

وبكل من برج باجي مختار وإن ڨزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي(101) شخص وضبطت (26) مركبة و(46) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(11) جهازا للكشف عن المعادن و(08) قناطير من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط (05) بنادق صيد و(05) مسدسات آلية و(36744) لترا من الوقود و(14) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (108) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (351) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.