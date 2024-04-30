عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيريه العماني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة".

كما استعرض الوزيران في ذات السياق "القضايا العربية ذات الاهتمام المتقاسم والانشغال المشترك"، يضيف ذات المصدر.