الخروف الروماني.. حرب نفسية بين الموالين ورواد "التيك توك"

في انتظار تأكيد الجهات المسؤولة عن امكانية استيرادها أم لا تحسبا لعيد الأضحى، تجري حاليا حرب نفسية كبيرة بين الموالين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يتداول هؤلاء مقاطع فيديو خاصة على تطبيق "التيك توك" عن وصول دفعات متتالية من الخرفان الرومانية، يقول أصحابها أنها ستخصص للبيع خلال عيد الأضحى المبارك، رغم أن شركة الجزائرية للحوم الحمراء فنذت بيعها على الأقل حاليا، وأكدت أن ما يتم استيراده يوجه للذبح والبيع بأسعار تنافسية.

لكن في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يتم الضغط على الموالين من قبل الكثير على أن سلعتهم التي بيعت لهم العام الماضي بأسعار خيالية ستصيبها "الشيخوخة" هذا العام مع استيراد الخرفان الرومانية وعرضها بأسعار لن تتعدى 50 ألف دينار... المهم إن لم يتم استيرادها، انتقام الموالين سيكون شديدا.

مميزات الخروف الروماني:

في انتظار تأكيد الجهات المسؤولة عزمها استيراد الخروف الروماني لاغراق السوق عشية عيد الأضحى، يتمتع هذا الأخير بالكثير من الخصائص التي جعلتها مطلوبا لدى العديد من الدول وصار منتشرا كثير في الدول العربية، وهذه أهمها:

*صوف الخروف الرومانيّ قوي للغاية وكثيف.

*يأتي الخروف الرومانيّ بصوفٍ مزدوج، حيثُ يبلغ متوسط قطر الصوف والألياف ما بين 20 إلى 71.9 ميكرو متر.

تتحمل سلالة رومانوف الظروف البيئيَّة القاسية، إذ يُعرف عنها تحملها الشديد وقوتها.

*يتكيَّف مع المناخ الداخليّ البارد والتغذية المحلية.

*ينضج الخروف الرومانيّ بشكلٍ سريع.

*يُنتج وافر من الغنم الصغير، إذ يشتهر بتكاثره وإنتاجه العالي جدًا.

*يبدأ الخروف الرومانيّ التكاثر في أي وقت على مدار العام.

عادةً ما يتم تهجين سلالة رومانوف مع غيرها من السلالات الشائعة لزيادة التكاثر.

*حجم السلالة ما بين متوسط الى كبير الحجم.

*يتميّز بلونه الأسود عند ولادته، ولونه الرماديّ في مراحل نضجه.

*أرجل هذه السلالة ووجهها وأذنيها مغطاة بشعر أسود قصير، وأبيض جزئيًا.

*يتمتّع الخروف الرومانيّ أيضًا بقدرة جيدة في إنتاج الحليب.

*المميّز في هذه السلالة قوتها الشديدة، وتكيفها مع غالبية أنواع المناخ، كما أنّها سريعة النّمو فقد تصل إلى مرحلة النضج بعمر 3 – 4 أشهر، ونتيجة لإنتاجه الوفير من الصِغار أثناء التكاثر، نجد أنَّ الإناث منه تلد أربعة توائم أو خمسة وتصل أحيانًا لستة توائم أيضًا وهو عدد كبير.