سيدي بلعباس: عودة ظاهرة سرقة المواشي إلى الواجهة

نجح أفراد الشرطة بأمن دائرة تـنيرة بالتنسيق مع قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني عشر لأمن ولاية سيدي بلعباس في توقيف ثلاثة أشخاص في العقدين الثاني والرابع من العمر تورطوا في قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار مختصة في سرقة المواشي، ما مكن أيضا من استرجاع 14 رأسا من الماشية المسروقة قبل تسليمها إلى صاحبها.

وكانت مصالح الشرطة قد سارعت إلى فتح تحقيق معمق بمجرد بلوغها معلومات مفادها وجود جمعية أشرار مختصة في سرقة المواشي، قبل أن تفضي التحريات إلى تحديد هوية الثلاثي المشتبه فيه وتوقيفه بعد عملية مراقبة دقيقة لتحركات المجموعة.

يذكر أن أفراد جمعية الأشرار مثلوا أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب سرقة المواشي مع توافر ظرف الليل واستحضار مركبة ذات محرك،

وفقا لما تضمن عليه الملف القضائي المنجز وذلك بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت عودة ملحوظة لسراق ولصوص المواشي للنشاط في بعض مناطق ولاية سيدي بلعباس قبل أقل من شهرين من حلول عيد الأضحى المبارك، مع الإشارة إلى ذلك الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسفيزف منذ أيام حين تم الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 5 لصوص وتغريم كل واحد منهم بما قيمته 20 مليون سنتيم وهم الذين استولوا على رؤوس أغنام من داخل مزرعة بمنطقة تنيرة.