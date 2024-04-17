هذا عدد ملفات الفساد المحالة على العدالة منذ أكتوبر

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، نهار اليوم الخميس في ولاية جيجل، عن إحالة 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية وذلك منذ أكتوبر الماضي.

وأكدت المتحدثة في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات "مبارك جرفي" حول دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته ، إنّه "من المحتمل إحالة ملفات أخرى للعدالة للتحقيق فيها بعد الاجتماع المنتظر لمجلس السلطة ذاتها في دورته العادية الأسبوع المقبل.

وأبرزت المسؤولة أنّ "هناك عدداً من قضايا الفساد التي تم الحديث عنها مؤخرا كانت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد وراء تحريكها"، لافتة إلى أن السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد تمت دراستها على مستوى خلية خاصة.