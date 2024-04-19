موجة استياء لدى سكان مدينة باتنة

عاشت اليوم جل أحياء مدينة باتنة منذ الصباح الباكر بدون كهرباء لأسباب بقيت غامضة لدى العديد من سكان تلك الأحياء. وعرفت أحياء بوعقال الحي الشعبي الكبير ،الزمالة، النصر ،حي شيخي، كشيدة والمدينة السكنية حملة بأقطابها الثلاثة انقطاعا مفاجئا للتيار ،

وهو الانقطاع الذي بقي إلى غاية منتصف النهار وهو ما أثار موجة استياء سجلت لدى الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن المواطنين وسكان تلك الأحياء خاصة وأن هذا الانقطاع تسبب في تلف العديد من المواد الاستهلاكية على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة التي تم رميها تفاديا من حدوث أية تسممات،

كما سجل نفس الاستياء لدى الكثير من التجار بما فيهم أصحاب محلات القصابة الذين وجدوا أنفسهم في حيرة نتيجة تضرر اللحوم المستوردة التي تحتاج إلى درجة برودة معينة في أجهزة التبريد بمحلاتهم في حين أقدم بائعو المواد الغذائية الكبرى في شكل "سوبيرات" على رمي الأجبان واليا غورت والكاشير وغيرها من المواد التي تأثرت بانقطاع الكهرباء لمدة لا تقل عن أربع ساعات، في الوقت قالت مسؤولة الاتصال بشركة سونلغاز لـ "الخبر" أن المشكل يكمن في وجود عملية صيانة للخطوط الكهربائية.