زيدان على بعد خطوة من تدريب هذا النادي

وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تعزيز خط دفاع بايرن ميونيخ كشرط أساسي لإعطاء موافقته على قيادة الفريق اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للألماني توماس توخيل.

ووفقا لما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان أصبح على بعد خطوة واحدة من تولي تدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل، خاصة بعدما مدد المرشح الآخر جوليان ناغلسمان عقده مع المنتخب الألماني حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة، أن زيدان لم يتوصل بعد لاتفاق رسمي مع البايرن، لكنه وضع شرطا أمام إدارة البافاري وطالب بتعزيزات على مستوى خط الدفاع.

ويبحث بايرن ميونيخ عن مدير فني جديد، بعدما أكد في وقت سابق أن مدربه الحالي توخيل سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن التجربة التدريبية لزيدان (51 عاما) اقتصرت فقط على ريال مدريد في ولايتين مختلفتين (2016 -2018 و2019-2021)، وفاز خلالهما بعدة بطولات أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.