الوصيف يقلص الفارق عن الرائد قبل قمة الكأس

قلص شباب قسنطينة الفارق عن رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، مولودية الجزائر، بعد عودته بفوز ثمين من تنقله إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي واكتفاء زملاء نعيجي بنتيجة التعادل في مقرة، وذلك في إطار الجولة الـ23.

ولم ينتظر أشبال المدرب عمراني كثيرا وافتتحوا باب التسجيل في الدقيقة 4 عن طريق المهاجم طمين، قبل أن يعدل المحليون سريعا عن طريق المحترف الغاني توسين وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وعاد المهاجم الشاب طمين في المرحلة الثانية وسجل هدف الفوز لأبناء مدينة الجسور المعلقة، الذين رفعوا رصيدهم إلى النقطة 43 في المركز الثاني.

في المقابل، فشل أشبال المدرب باتريس بوميل في تسجيل فوز كان ليقربهم أكثر من التتويج، حيث اكتفى العاصميون، الذي افتقدوا لخدمات نجمهم يوسف بلايلي بسبب خيارات فنية، بنقطة واحدة أمام نجم مقرة الذي يلعب من أجل تفادي السقوط.

ووظلت شباك الحارسين نظيفة طيلة الـ90 دقيقة رغم بعض المحاولات من الجانبين، وأصبح رصيد أبناء باب الوادي 53 نقطة في الريادة بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين شباب قسنطينة، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

وسيتواجه الناديان اللذان يتواجدان في أحسن أحوالهما هذا الموسم في مقابلة مثيرة، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الجمهورية بملعب ميلود هدفي في وهران.

في بقية المقابلات، حقق أولمبي الشلف فوزا ثمينا على حساب الغريق اتحاد سوف بنتيجة هدفين دون مقابل، فيما عاد وفاق سطيف إلى سكة الانتصارات وذلك على حساب شبيبة الساورة (2-1) بملعب 8 ماي 45.

من جهته، حافظ شباب بلوزداد على المركز الثالث بعد فوزه الكبير على ضيفه اتحاد بسكرة برباعية نظيفة على ملعب 5 جويلية.

النتائج:

الثلاثاء

شبيبة القبائل – مولودية وهران 3-1

الجمعة:

اتحاد خنشلة – شباب قسنطينة 1-2

نجم مقرة – مولودية الجزائر 0-0

اتحاد سوف – أولمبي الشلف 0-2

وفاق سطيف – شبيبة الساورة 2-1

شباب بلوزداد – اتحاد بسكرة 4-0

السبت:

نادي بارادو – مولودية البيض

الترتيب:

ترتيب النادي لعب نقاط

1. مولودية الجزائر 23 53

2. شباب قسنطينة 23 43

3. شباب بلوزداد 22 42

4. وفاق سطيف 23 37

5. اتحاد الجزائر 20 35

6. نادي بارادو 22 33

7. اتحاد بسكرة 23 31

8.شبيبة القبائل 22 30

--.شبيبة الساورة 23 30

10.مولودية البيض 22 28

--.اتحاد خنشلة 22 28

12.أولمبي الشلف 23 27

13.نجم مقرة 23 26

14.نجم بن عكنون 22 23

15.مولودية وهران 22 19

16.اتحاد سوف 23 7.