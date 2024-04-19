المدية: تحسيس بمخاطر الحمى المالطية و التطبيب الذاتي

في اطار نشاطات الاسبوع الوطني للوقاية الذي تشهده مختلف بلديات ولاية المدية نظمت المؤسسة ببلدية قصر البخاري جنوب الولاية حملة تحسيسية و توعوية حول أخطار الحمى المالطية

و التطبيب الذاتي، حيث نشط اليوم الدكتور كمال ابو مصطفى مداخلة على مستوى مسجد عبد_الحميد بن باديس للتعريف بهذا المرض وطرق انتقاله الأكثر شيوعا، خاصة منها الإتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو مخلفاتها، استهلاك الحليب الطازج غير المبستر، وكذا مشتقاته ،بحيث اكد على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة متمثلة في شراء الحليب ومشتقاته من مصادر مأمونة، وبسترة الحليب الطازج أو الغلي، وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيداً، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد ملامسة الحيوانات.

و في موضوع اخر اشار الطبيب الى خطورة التطبيب الذاتي والاستعمال العشوائي والمفرط للادوية دون الرجوع الى الطبيب.