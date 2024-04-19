محرز يكشف عن أمنيته

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف أهلي جدة، خلال الموسم الحالي.

وأبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بما يقدمه جماهير الراقي من دعم وحضور مستمر للمباريات، معتبرًا ذلك الطريقة الأفضل لإشعال حماسته وتقديم أفضل ما لديه.

ويرى محرز أن الدوري السعودي للمحترفين سيشهد مزيدًا من التطور والنمو في الموسم المقبل، مضيفًا أنه يفضل حسم المواجهات بالأهداف، والتمريرات الحاسمة.

وأشار إلى تطلعه للمساهمة في ظهور الأهلي بمستوى أفصل في الموسم المقبل، والمنافسة على لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا.

وأكد محرز، أن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر يعد من أفضل اللحظات في مسيرته الاحترافية إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى رفقة ليستر سيتي، ثم دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.