توقيف 03 أشخاص بميلة

تمكنت عناصر أمن دائرة شلغوم العيد خلال هذا الأسبوع من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و49 سنة، مع حجز كمية من اللحوم الحمراء قدر وزنها بـ 635 كلغ فاسدة، كانت موجهة للاستهلاك البشري.

تفاصيل القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، جاءت بفضل الاستغلال الأمثل لمعلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن الدائرة مفادها قيام أحد الأشخاص بتوريد لحوم حمراء غير صالحة ( فاسدة ) و طرحها للاستهلاك البشري، على الفور تم تشكيل لجنة مراقبة محلية بتسخير الهيكل البلدي لحفظ الصحة العمومية و البيئة ببلدية شلغوم العيد، مفتشي البياطرة التابعين للمفتشية البيطرية الولائية، مصالح التجارة و ترقية الصادرات بشلغوم العيد، مفتش بيطري رئيسي تابع للمذبح البلدي لبلدية شلغوم العيد، قصد التنقل إلى مكان توزيع هذه اللحوم، أين تم ضبط و حجز 635 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، ليتم إتلافها فورا من طرف البياطرة المختصين.

التحريات المعمقة التي قامت بها عناصر الفرقة، بينت كذلك أن المشتبه فيه الرئيسي يقوم بمزج اللحوم الحمراء المحلية مع اللحوم المستوردة قصد التدليس والغش بغرض بيعها بأثمان باهظة بسعر الكلغ الواحد للحم المحلي، غير أنه بعد اكتشافه أن هذه اللحوم أصبحت غير صالحة، حاول رفقة أحد شركائه سحبها وإخفائها بغرض طمس آثار الجريمة وتضليل عناصر الضبطية القضائية.

عناصر الفرقة تمكنت من تحديد هوية شريكي المشتبه فيه وتوقيفهما، أحدهم ينحدر من ولاية مجاورة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.