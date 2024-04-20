باتنة: المجلس الأعلى للشباب يطلق برنامج نشاط مجموعات التفكير الموضوعاتية

أطلق اليوم المجلس الأعلى للشباب ممثلا في لجنة المواطنة والتطوع والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، برنامج نشاط مجموعات التفكير الموضوعاتية حول "ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب" بكلية الاقتصاد في جامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة، حيث تم اختيار ولاية الأوراس كبداية للفعالية المنتظر تواصلها على مستوى 6 ولايات أخرى هي باتنة، سطيف، بجاية، الشلف، تيارت وتلمسان، لتختتم هذه الجلسات بملتقى وطني سينعقد لاحقا على مستوى ولاية الأغواط بتاريخ 8 ماي القادم، تحت شعار "شباب مشارك.. مستقبل واعد".

للإشارة مجموعات التفكير قسمت على ثلاث محاور هي الوعي السياسي لدى الشباب، مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وأخيرا دور الانتخابات في تحقيق التنمية المحلية، قبل أن يختتم النشاط بمخرجات أبرزها تحسيس الشباب المشارك بأهمية تنمية الوعي السياسي لديهم من أجل ضمان المشاركة الانتخابية الفعالة التي تضمن تعزيز المكاسب المحققة للشباب خلال السنوات القليلة الماضية مع البحث عن مزيد من المكتسبات المستقبلية، إضافة إلى أهمية المشاركة السياسية لهم في دعم جهود التنمية المحلية لاسيما من خلال تشبيب المجالس المحلية المنتخبة، ودعم النماذج الشبابية الناجحة سياسيا من أجل إعادة الثقة للشباب في العملية الانتخابية.

لم تتوقف المخرجات عند هذا الحد بل تجاوزته إلى الدعوة لتوفير المناخ الملائم لضمان الشفافية في الانتخابات ورفع مستوى الخطاب السياسي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية السياسية على غرار الذكاء الاصطناعي من أجل جذب اهتمام الشباب.